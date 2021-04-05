Минск, 5 апреля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 5 апреля рассмотрел кадровые вопросы и назначил Владимира Перцова министром информации. Игорь Луцкий покинул министерскую должность в связи с назначением заместителем главы администрации президента. Должность первого заместителя министра информации занял непростой заместитель главы администрации Андрей Кунцевич: он возглавляет главное идеологическое управление и руководит реализацией государственной идеологии, которой официально нет.

President.gov.by Александр Лукашенко решает кадровые вопросы

Также с должности зама на должность первого зама в минсельхозпроде перешел Игорь Брыло. Замом в этом министерстве стал скандально известный по торговым войнам с Россией Алексей Богданов — начальник главного управления внешнеэкономической деятельности этого министерства.

Как сообщает президентская пресс-служба, должность помощника президента — инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. Аналогичную должность в Минской области получил Александр Бутарев.