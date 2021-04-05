Москва, , 13:30 — REGNUM Животным из зверинца в частном доме посёлка Вешки (Мытищи, Московская область), где 30 марта отстреливался от спецназовцев подозреваемый в незаконном хранении оружия местный житель Владимир Барданов, ищут новых хозяев. Об этом 5 апреля заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аллигатор Илья Савченко © ИА Красная Весна

«Мы узнали из СМИ о содержании животных в так называемом «домашнем зоопарке», а по сути это просто вольеры. Как и положено, наше территориальное управление выехало на место и проверило эту информацию. Мы увидели двух медведей, двух енотов и барсука, а также две рептилии — предположительно, аллигаторов. Они содержались в стеклянном вольере без искусственного водоема. По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия животных», — сказала Радионова.

По её словам, двум медведям уже нашли новых хозяев. Принять их согласилось крестьянско-фермерское хозяйство из Калуги, которое располагает необходимыми вольерами и оборудованием для содержания таких животных. Пристроить барсуков, енота и аллигаторов пока не получается.

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