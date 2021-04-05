Москва, 5 апреля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Животным из зверинца в частном доме посёлка Вешки (Мытищи, Московская область), где 30 марта отстреливался от спецназовцев подозреваемый в незаконном хранении оружия местный житель Владимир Барданов, ищут новых хозяев. Об этом 5 апреля заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Савченко ИА Красная Весна Аллигатор

«Мы узнали из СМИ о содержании животных в так называемом «домашнем зоопарке», а по сути это просто вольеры. Как и положено, наше территориальное управление выехало на место и проверило эту информацию. Мы увидели двух медведей, двух енотов и барсука, а также две рептилии — предположительно аллигаторов. Они содержались в стеклянном вольере без искусственного водоема. По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия животных», — сказала Радионова.

По её словам, двум медведям уже нашли новых хозяев. Принять их согласилось крестьянско-фермерское хозяйство из Калуги, которое располагает необходимыми вольерами и оборудованием для содержания таких животных. Пристроить барсуков, енота и аллигаторов пока не получается.