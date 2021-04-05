Москва, , 12:34 — REGNUM Россия с Украиной могут дойти до такого уровня отношений, где не останется места для взаимности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что это плохо, и такие новости в Кремле могут встретить лишь с глубоким сожалением.