Москва, 5 апреля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нельзя считать виновным до тех пор, пока обвинение не докажет это. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Sledcom.ru Задержание Сергея Фургала

«Идет следствие, и, безусловно, следствию и обвинению предстоит доказать в суде виновность Фургала. Вы знаете, что следствие не может признать человека виновным, это может сделать только суд, вынеся соответствующий вердикт. Поэтому до того, как такой вердикт вынесен, никого нельзя признавать виновным», — сказал Песков.

В этой связи он призвал прессу «просто дождаться суда».

Песков также подчеркнул, что в Кремле никогда не следят за ходом следствия, поскольку это не является прерогативой администрации главы государства.