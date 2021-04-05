Москва, 5 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты», — сказал Песков.

По его словам, в ближайшее время в Кремле объявят о начале аккредитации СМИ и одновременно сообщат о месте проведения мероприятия.