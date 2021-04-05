София, 5 апреля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Представители шести политических объединений войдут в новый болгарский парламент, при этом правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) набрала почти четверть голосов избирателей. Об этом сообщает 5 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам обработки 54,63% протоколов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По состоянию на 09:30 по местному времени (совпадает с мск) результат ГЕРБ — 24,88% голосов. Партия популярного телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ» заручилась поддержкой 18,74% граждан, Болгарская социалистическая партия — 14,91% избирателей.

Избирательный барьер в 4% преодолели партии «Движение за права и свободы» (8,99% голосов), «Демократическая Болгария» (10,53%), а также гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (4,98%).

Парламентские выборы прошли в Болгарии 4 апреля. Представители 22 партий и восьми коалиций участвовали в борьбе за 240 мест в Народном собрании — однопалатном парламенте.

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