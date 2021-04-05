Москва, , 11:49 — REGNUM Ультиматум представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука стал удобным поводом для того, чтобы заблокировать переговорный процесс. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Украина всегда искала любые причины, любые возможности, чтобы ничего не обсуждать, чтобы заблокировать переговорный процесс как таковой», — заявил Пушилин.

«У них было очень много и до этого нелепых аргументов, но и они закончились. Поэтому здесь сейчас перешли к тому, что начали обвинять, в частности эксперта — такие обвинения звучат, наверное, в адрес всех жителей Донбасса», — указал он.

По его словам, за этим стоит «простое желание Киева заблокировать переговорный процесс именно в политической подгруппе».

«Им нечего сказать, их аргументы исчерпаны», — подчеркнул Пушилин.

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о том, что Киев не будет продолжать переговоры по Донбассу, пока в них участвует в качестве представителя от ДНР Майя Пирогова (назначена в январе 2021 года). На Украине Пирогову в 2018 году признали виновной в создании террористической организации, осудили на 10 лет и объявили в розыск.