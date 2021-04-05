Москва, , 11:49 — REGNUM На виновника дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце в Москве, блогера Эдварда Била надели электронный браслет. Видео 5 апреля опубликовал телеграм-канал «112».

На кадрах сотрудник полиции застегивает браслет на ноге блогера. Устройство позволяет контролировать перемещения.

По решению суда, избравшему Билу меру пресечения по делу об аварии, подозреваемому нельзя покидать квартиру с 22:00 до 8:00. Он также не может управлять автомобилем и пользоваться средствами связи.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверской суд Москвы назначил блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце.

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