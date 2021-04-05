Джакарта, , 11:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило наличие в стране нового штамма коронавируса E484K из Японии, сообщает CNN Indonesia.

В Индонезии был зарегистрирован один случай заражения E484K.

Этот штамм ранее тоже был обнаружен в Великобритании, Японии и Бразилии. Штамм E484K является результатом мутации штамма B117.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Судане Россалис Аденан скончался от COVID-19.

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