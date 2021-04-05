Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В русскую разговорную речь всё чаще проникают психологические термины, что говорит о повышенной чувствительности носителей языка. Об этом заявила декан филологического факультета Уральского федерального университета Анна Плотникова журналистам.

В частности, в России стали чаще употребляться такие слова, как «абьют», «буллинг», «кибербуллинг», «троллинг», «шейминг», «газлайтинг» и другие. Чаще всего они заимствуются из английского языка. Возникли «новые жанры», в частности, «жанр публичного извинения». Наконец, с завидным постоянством жители РФ стали говорить о «депрессии», «фрустрации», «выгорании» и «токсичных отношениях».

Такие изменения позволяют говорить о формировании языка «новой эмоциональности», считает специалист.

«В целом мы стали больше и чаще обижаться, — признаёт Плотникова. — Это связано с осознанием уязвимости человека в современном мире, где он оказывается не вполне защищенным от информационных угроз: фейков, психологического насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России пытались внедрить законопроект «О семейно-бытовом насилии», где прописывался максимально неконкретный термин «психологическое насилие». Эксперты опасались, что в случае принятия законопроекта в стране выросло бы число оговоров, ведь под «психологические насилие» можно было бы подвести любое действие, которое не нравится другому члену семьи.

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