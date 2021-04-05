Евпатория, Крым, , 10:57 — REGNUM Уголовное дело о незаконной вырубке зелёных насаждений в Центральном парке культуры и отдыха им. Фрунзе в Евпатории возбуждено по материалам прокурорской проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Крым и Севастополю 5 апреля.

Прокуроры в ходе проверки, проведённой совместно с сотрудниками УФСБ России, выявили факт незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.В. Фрунзе. Всего надзорные органы насчитали более 20 вырубленных деревьев и кустарников различных пород. Предварительно ущерб, нанесённый окружающей среде, оценивается в 4 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, в результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев, кустарников, совершенная в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Фороса сообщили о вырубке реликтовых деревьев на территории 200-летнего парка-памятника. Власти настаивали на то, что строительные работы, в том числе и вырубка зеленых насаждений, ведутся законно. Однако 22 марта депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила, что в ходе прокурорской проверки на территории Форосского парка были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ.