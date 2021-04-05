Ульяновск, , 10:55 — REGNUM Ульяновский автозавод представил новый многофункциональный фургон на основе УАЗ «Профи» c двухрядной кабиной. Об этом 5 апреля сообщается на сайте агентства «Автостат».

Отмечается, что модель была создана для оперативных и экстренных служб различного назначения и для частных лиц. Выпущены две комплектации спецверсии. Одна оснащена задней подъемной дверью, а вторая — открывающимися по трем сторонам корпуса створками. При этом все детали получили амортизационные упоры и замки.

Кроме того, в оснащение новинки входят рейлинги и комплект напольных такелажных реек для закрепления груза. Также в будущем на базе фургона можно будет выпустить версию для путешествий.

Под капотом новой версии фургона УАЗ «Профи» стоит бензиновый 150-сильный мотор, который агрегатируется с «механикой». Модель получила полный привод.

Ранее УАЗ сертифицировал спецверсию внедорожника «Патриот», созданную для «Почты России».

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