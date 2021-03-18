Ульяновск, , 15:04 — REGNUM Ульяновский автозавод в самое ближайшее время начнёт приём заявок на производство серийной версии «экономичной» метановой версии модели «УАЗ Патриот». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сертифицированная в апреле прошлого года модель «Патриот» с приставкой CNG работает как на бензине, так и на сжатом природном газе. Новинка заменит модель «Профи».

Под капотом машины функционирует двигатель ЗМЗ-409 051 (ЗМЗ-Про) рабочим объёмом 2,7 л. Максимальная производительность мотора стала меньше на 22 л. с. Теперь она составляет 128 л. с. Автомобиль с газобаллонным оборудованием укомплектован новыми форсунками и иным блоком управления.

Главным преимуществом нового «УАЗ Патриот» стала его экономичность. Он на 24% экономичнее стандартной версии за счет меньшей стоимости топлива.

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод может стать партнёром японской компании Isuzu. Сейчас рассматривается возможность сборки на мощностях УАЗа машин на базе новой «тележки» Isuzu D-Max/MU-X.

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