Нью-Йорк, США, , 10:53 — REGNUM Российского нападающего и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали второй звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

В победном матче своей команды с клубом «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) в рамках регулярного чемпионата лиги 35-летний хоккеист набрал три (шайба + две результативные передачи) очка. Данный гол стал 725-м в заокеанской карьере игрока, а всего в нынешнем сезоне он набрал 34 (19 шайб + 15 голевых передач) очка.

Первой звездой дня в НХЛ стал защитник команды «Аризона Койотс» Джейкоб Чичран, оформивший хет-трик в победном для его команды матче с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня в лиге был признан чешский голкипер команды «Каролина Харрикейнз» Петр Мразек, сыгравший «на ноль» в своем первом после травмы матче с клубом «Даллас Старз» (1:0).