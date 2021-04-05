Сеул, , 10:12 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении всех регионов Мьянмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Представители МИД Южной Кореи призвали граждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в данную страну в связи с обострением ситуации и увеличением числа жертв в среди мирного населения.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.