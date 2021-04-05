Караганда, Казахстан, 5 апреля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Строительство шинного завода в казахстанской Сарани запустили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Татарии Рустам Миннихмнов, сообщили 5 апреля в пресс-службе казахстанского правительства.

Primeminister.kz Аскар Мамин и Рустам Минниханов открывают строительство шинного завода

Производство планируется запустить в конце 2022 года. Мощность завода составит 3,5 млн шин в год. В будущем производство планируется расширить до 9 млн шин. Стоимость проекта оценивается в 125 млрд тенге ($293 млн).

Около 40% продукции предприятия планируется направлять на экспорт. На заводе будет создано 1,1 тыс. новых рабочих мест.

Отметим, по итогам 2020 года товарооборот между Казахстаном и Татарией составил $630 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.