Севастополь, 5 апреля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Прививку от коронавируса получили 22 528 жителей Севастополя по данным на утро 5 апреля, оба компонента вакцины получили 14 193 человека. Данные 5 апреля опубликовала пресс-служба правительства Севастополя.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Ни одного случая осложнения после прививки в Севастополе не зарегистрировано, уточнили в пресс-службе. В городе создано 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Применяется вакцина «Гам-ковид-вак» (второе название — «Спутник V») — она двухкомпонентная, второй компонент вводится через три недели после первой прививки.

Массовая вакцинация в Севастополе началась 8 февраля 2021 года. По состоянию на 5 апреля поступило более 24 тысяч доз вакцины. На 1 января 2021 года численность населения Севастополя составила 509 992 человек.