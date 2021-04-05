Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Федеральные власти США пытаются скрыть масштабы гуманитарного кризиса, сложившегося на южной границе страны, об этом заявил 4 апреля сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо, по словам которого от него потребовали удалить сделанные в центрах содержания мигрантов фотографии, сообщает New York Post.

«Это одновременно гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности», — подчеркнул Баррассо в интервью Fox News.

Баррассо указал в воскресной передаче Sunday Morning Futures, что чиновники потребовали от сенаторов Республиканской партии удалить фотографии объектов, сделанные ими во время недавнего визита на границу США и Мексики.

«Нам сказали удалить фотографии», — отметил он.

«Никто этого не сделал. Вы видели видео, на котором все эти дети забились вместе под одеяла из фольги и прижались друг к другу», — добавил сенатор.

Баррассо обратил внимание на то, что несовершеннолетние мигранты, прибывшие в огромных количествах без сопровождения взрослых на южную границу США, набиты в эти центры «как сельди в бочку».

«Администрация Байдена пытается скрыть это от американской общественности», — подчеркнул он.