Вашингтон, 5 апреля 2021, 08:19 — REGNUM Федеральные власти США пытаются скрыть масштабы гуманитарного кризиса, сложившегося на южной границе страны, об этом заявил 4 апреля сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо, по словам которого от него потребовали удалить сделанные в центрах содержания мигрантов фотографии, сообщает New York Post.
Баррассо указал в воскресной передаче Sunday Morning Futures, что чиновники потребовали от сенаторов Республиканской партии удалить фотографии объектов, сделанные ими во время недавнего визита на границу США и Мексики.
Баррассо обратил внимание на то, что несовершеннолетние мигранты, прибывшие в огромных количествах без сопровождения взрослых на южную границу США, набиты в эти центры «как сельди в бочку».