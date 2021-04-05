Москва, 5 апреля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Появление платёжной системы, альтернативной SWIFT, допустил в России замглавы МИД РФ Александр Панкин. Соответствующее заявление замминистра сделал 5 апреля в интервью РИА Новости.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Карта «Мир»

Панкин пояснил, что альтернативная база для международных расчётов может быть сформирована на абсолютно новой технологической основе. Это, по словам замглавы МИД РФ, становится очевидным, если принимать во внимание «стремительное развитие цифровых валют и блокчейна».

По мнению замминистра МИД России, развитие более продвинутых аналогов платёжной системы SWIFT станет как реакцией на сложившуюся в мире геополитическую обстановку, так и ответом «на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Напомним, в конце 2020 года агентство Reuters сообщало о рассмотрении администрацией Белого дома санкций в отношении России за предполагаемую организацию кибератак на ряд правительственных учреждений США. В качестве одной из жёстких мер предлагалось отключение России от системы SWIFT.

В свою очередь, председатель Совбеза Дмитрий Медведев не исключил возможности отключения России от SWIFT, но уточнил, что у Москвы есть ответный план действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экспертов Института РУССТРАТ, Россия и Китай могут «убить» платёжную систему SWIFT, создав свои аналоги.