Бирмингем, США, , 07:43 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Алабама. Об этом 5 апреля сообщает телеканал WKRG.

Инцидент со стрельбой произошёл в парке города Бирмингема вечером 4 апреля. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между двумя мужчинами. В парке при этом присутствовали около двухсот человек.

В результате стрельбы погибла женщина, ещё три человека получили ранения, двое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Информация о задержании подозреваемых не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы возле бара в городе Таскалуса на западе штата Алабама.

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