Бирмингем, США, 5 апреля 2021, 07:43 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Алабама. Об этом 5 апреля сообщает телеканал WKRG.
Инцидент со стрельбой произошёл в парке города Бирмингема вечером 4 апреля. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между двумя мужчинами. В парке при этом присутствовали около двухсот человек.
В результате стрельбы погибла женщина, ещё три человека получили ранения, двое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Информация о задержании подозреваемых не поступала.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы возле бара в городе Таскалуса на западе штата Алабама.
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