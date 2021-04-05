Сидней, Австралия, , 05:36 — REGNUM Как минимум восемь человек пострадали в результате взрыва на прогулочном катере у пристани для яхт севернее австралийского города Сиднея. Об этом 5 апреля сообщает телеканал 9news.

ЧП произошло на реке Хоксбери у причала для катеров и яхт в гавани на Дангар-роуд в городе Бруклин. По предварительным данным, взрыв и возгорание судна произошли около 17:00 по местному времени во время заправки. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, пожарные, бригады скорой помощи и два вертолёта.

Всего пострадали 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, состояние ещё четверых оценивается как тяжёлое. Двоим пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Пожар на катере удалось локализовать, но судно пошло ко дну из-за сильного повреждения. Кроме того, пожарные сообщили, что у катера имеется течь в топливном баке, которую требуется незамедлительно устранить. В настоящее время судно лежит на дне реки Хоксбери. Обстоятельства и причины, приведшие к взрыву на катере, устанавливаются.

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