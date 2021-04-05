Москва, 5 апреля, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Новая технология была предложена для борьбы с превышением скоростного режима на дорогах в России. Об этом 5 апреля сообщил портал Autonews.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Разработка компании «Технология распознавания», предназначена для контроля за соблюдением скоростных ограничений, включает динамические дорожные знаки и схему комплексов видеофиксации. Электронные дорожные знаки будут корректировать информацию о скоростных ограничениях в зависимости от текущих погодных условий, а для фиксации нарушений будут использоваться сразу три видеокамеры.

Первые две видеокамеры проконтролируют приближение автомобиля к арке с табло, устройство замерит скорость и сделает снимок автомобиля, при этом в кадр попадут и электронные дорожные знаки. Если водитель не снизит скорость, то это зафиксирует вторая видеокамера, она будет стоять в 30−50 метрах от въезда в арку. По итогам замеров скорости будет снят видеоматериал и смонтирован ролик.

Как пояснил представитель компании Сергей Кусов, в будущем электронные дорожные знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и будут широко применяться в городах. Данной технологией заинтересовались уже в нескольких регионах России.

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