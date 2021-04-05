Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Секретный объект тюрьмы в Гуантанамо, известный как «Лагерь 7» (Camp 7 или Camp Platinum) был закрыт, заключённые из него переведены в другой блок. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба южного командования ВС США.

В заявлении командования поясняется, что все заключённые были переведены в блок соседнего «Лагеря 5», что позволило содержать всех 40 заключённых всего на двух объектах. Утверждается, что такое решение не сможет поставить под угрозу «защиту сил и их безопасность или миссию по обеспечению безопасного, законного и гуманного обращения» с заключёнными. При этом не уточняется число заключённых, которые находились в «Лагере 7».

Тюрьма для международных террористов была создана на базе Гуантанамо в 2001 году после терактов 11 сентября. Ряд международных организаций неоднократно призывали власти США закрыть тюрьму из-за того, что заключённые там подвергались пыткам и жестокому обращению. Отмечалось, что часто в Гуантанамо содержались люди, попавшие туда без суда и следствия.

Всего через тюрьму прошли 775 заключенных, при этом большая часть из них была помещена в Гуантанамо без всякого суда. Экс-президент США Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы в 2011 году, однако Конгресс отказался финансировать закрытие Гуантанамо. Следующий президент США Дональд Трамп отменил указ Обамы, но при этом новых заключённых в тюрьме Гуантанамо не появлялось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве ООН расследовать информацию о пытках и других нарушениях в отношении заключённых тюрьмы Гуантанамо.

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