Гонконг, Китай, , 02:39 — REGNUM Полиция Гонконга сообщила, что за последнее время они раскрыли два дела о незаконном обороте наркотиков и изъяли около 706 кг кокаина по одному из них, что стало самым крупным изъятием кокаина в Гонконге, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

2 апреля полиция задержала мужчину со 165 кг кокаина в пяти картонных коробках. Еще 495 кг кокаина полиция обнаружила в одном из промышленных зданий неподалеку. На следующий день полиция перехватила еще одного мужчину и обнаружила 46 кг кокаина в его доме.

Изъятые наркотики, как полагают полицейские, были произведены в Южной Америке, затем доставлены в воды Гонконга океанскими судами и недавно выгружена на берег при помощи скоростного катера.

Полиция раскрыла еще одно дело о незаконном обороте наркотиков в Коулуне, 2 апреля. У мужчины было изъято 29 кг метамфетамина и 400 г героина. Полиция считала, что наркотики родом из стран Юго-Восточной Азии.

Полиция сообщила, что в последние годы в Гонконге наблюдается тенденция к росту незаконного оборота наркотиков, включая каннабис, кокаин, кетамин и героин.

Согласно Гонконгскому Закону об опасных наркотиках, их незаконный оборот является серьезным преступлением. Максимальное наказание при осуждении — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов (около $643 тыс.) и пожизненное заключение.