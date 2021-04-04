Москва, 5 апреля, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Показатель годности граждан призывного возраста к военной службе вырос с 2010 года на 10% в России. Об этом 4 апреля сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко.

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Как уточнил Дацко, в 2010—2011 годах показатель годности был 67,7%, на сегодняшний день он составляет 78%. Противопоказания для службы в армии есть лишь у 22% граждан призывного возраста.

По словам Дацко, таких результатов удалось добиться после появления нового оборудования, облегчающего для специалистов своевременную постановку точного диагноза пациентам. При использовании новых методов диагностики, таких как МРТ и компьютерная томография, медики могут вовремя корректировать лечение. Также в 2014 вступило в силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе, где уточнялись подходы к медобследованию и чётче обозначены критерии отбора, при этом требования к состоянию здоровья призывников снижены не были.

Также Дацко уточнил, что из 22% призывников, у которых обнаруживаются противопоказания для прохождения военной службы, 5−7% получают категорию «временно не годен». Такие молодые люди могут быть призваны в армию после прохождения лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале весеннего призыва в России, в ходе которого на военную службу запланировано направить более 134 тысяч граждан.