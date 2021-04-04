Москва, , 20:16 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Павел Маслов второй раз за сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стал автором автогола.

В матче 24 тура с «Ростовом» футболист забил в свои ворота после прострела Али Соу.

В этом сезоне РПЛ Маслов отметился автоголом и в игре 22 тура с «Динамо» (2:1).

Ранее директор департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что испанский тренер Рафаэль Бенитес входил в сферу интересов клуба.

Контракт действующего тренера Доменико Тедеско истекает летом 2021 г. Немецкий специалист не будет продлевать сотрудничество с командой.