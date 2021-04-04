Москва, , 19:25 — REGNUM Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов 4 апреля рассказал о «зависимости» команды от Артема Дзюбы.

«Любая команда зависима от лидера. Сборная РФ имеет «дзюбозависимость». «Барселона» — «мессизависимость», «Милан» — «ибразависимость». Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — передает слова Черчесов Чемпионат».

В трех матчах отборочного турнира к ЧМ-2022 Дзюба забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Всего отличился 29 раз в 50 играх.