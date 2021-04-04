Москва, , 19:15 — REGNUM В Госдуме намерены обсудить меры поддержки соотечественников в связи с санкциями Украины в отношении Россотрудничества.

«Мы обсудим с руководством МИДа и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ТГ-канале.

Обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества, отметил спикер Госдумы.

Он осудил санкции Украины и оценил их как беспрецедентные.

«Санкции киевских властей против российских граждан и компаний стали примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом», — также считает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной обороны и безопасности страны о санкциях по отношению к Россотрудничеству и к ряду других предприятий.

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