Анкара, , 18:14 — REGNUM Футбольный клуб «Антальяспор» уступил «Анкарагюджю» в матче 32 тура чемпионата Турции. Встреча завершилась — 0:1. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в игре забил Торгейр Бёрвен. Федор Кудряшов — защитник сборной РФ и «Антальяспора» — вышел на замену на 72 мин.

Команда из Анталии (39 очков) — на 12 месте в турнирной таблице, клуб из Анкары (32 очка) — на 15.

В следующем туре «Антальяспор» примет «Сивасспор», «Анкарагюджю» на выезде встретится с «Коньяспором».