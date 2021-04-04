Краснодар, , 17:39 — REGNUM В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства, проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — Татьяна Басович, организатор марафона пустынных степей Elton Ultra.

Проект Татьяны Басович из Волгограда Elton Ultra уже можно считать состоявшимся. С 2014 года Татьяна с командой проводят на озере Эльтон марафон пустынных степей. В 2019 году на марафон приехали участники из 12 стран мира и 55 регионов России. Количество участников стабильно растет с каждым годом, но чтобы сделать качественный шаг вперед Татьяна подала заявку на участие в проекте «Мастера гостеприимства» и прошла в полуфинал.

«Я провожу марафон уже шесть лет подряд, и на наше событие приезжают тысячи туристов из разных городов России и зарубежных стран. Тем не менее, каждый год мы вносим в фестиваль нечто принципиально новое, что никто до них еще не делал», — рассказала Татьяна Басович о развитии своего проекта.

Марафон проходит в уникальной экологической зоне Волгоградской области, на озере Эльтон. И одна из целей марафона — улучшение экологии озера.

«В этом году фестиваль будет в августе, чтобы не мешать репродуктивному периоду краснокнижным птицам, которые обитают в этом регионе», — комментирует свою экологическую инициативу Татьяна Басович.

На всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» Татьяна приехала с проектом туристского кластера.

«Мы разработали концепцию туристско-рекреационного кластера, смогли сформулировать и донести концепцию нашего проекта. Это помогает нам развиваться как всеобъемлющий бренд, проводить музыкальные фестивали и другие событии. Мы уже туристическо-событийное мероприятие, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы хотим развить не только туризм, но и территорию. И этот конкурс — отличная возможность для этого», — рассказывает о своих планах Татьяна Басович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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