Краснодар, 4 апреля 2021, 17:39 — REGNUM В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства, проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — Татьяна Басович, организатор марафона пустынных степей Elton Ultra.
Проект Татьяны Басович из Волгограда Elton Ultra уже можно считать состоявшимся. С 2014 года Татьяна с командой проводят на озере Эльтон марафон пустынных степей. В 2019 году на марафон приехали участники из 12 стран мира и 55 регионов России. Количество участников стабильно растет с каждым годом, но чтобы сделать качественный шаг вперед Татьяна подала заявку на участие в проекте «Мастера гостеприимства» и прошла в полуфинал.
Марафон проходит в уникальной экологической зоне Волгоградской области, на озере Эльтон. И одна из целей марафона — улучшение экологии озера.
На всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» Татьяна приехала с проектом туристского кластера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.
Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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