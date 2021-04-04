Москва, , 17:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт совещание, где будет озвучен отчёт по выполнению поручений главы государства после послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Об этом 4 апреля передает телеканал «Россия 1».

Так, в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» сообщили, что основной темой обсуждения станут итоги выполнения поручений российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году намечено на 22 апреля. В свете сентябрьских выборов в послании будет говориться о большом числе социальных инициатив.

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