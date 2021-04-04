Москва, , 16:45 — REGNUM В Москве в конце следующей недели ожидаются значительные перепады атмосферного давления, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Резкая смена воздушных масс на предстоящей неделе будет сопровождаться значительными перепадами атмосферного давления», — сказал Тишковец.

По его словам, 8 апреля показания барометров рухнут с 740 до 726 мм рт. ст., 9 апреля показания вырастут до 755 мм рт. ст., а в следующие выходные — до 760 мм рт. ст.

Колебания атмосферного давления будут достигать 14−29 единиц за сутки, что напоминает «барическую пилу» и для метеозависимых людей чревато недомоганием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C.

Также он уточнил, что характерной погодой для центральной части европейской России будет дождь и мокрый снег, а 3 апреля — облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде мокрого снега.