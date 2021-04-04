Калуга, 4 апреля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 4 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

ИА REGNUM В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1932 года рождения и житель Думиничского района 1968 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 286 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.