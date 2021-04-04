Москва, 4 апреля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на будущей неделе (5−11 апреля) проведет в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает телеканал «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Сообщается, что на данной встрече Путин обсудит с Пашиняном ход выполнения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху между РФ, Арменией и Азербайджаном, которое было заключено после поражения армянской стороны в карабахской войне 2020 года.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении уйти в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Это вызвано затяжным политическим кризисом в Армении, который был спровоцирован поражением в войне.

Ранее Пашинян говорил, что планирует встретиться с Путиным 7 апреля в Москве.