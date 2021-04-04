Дзержинский район, Калужская область, 4 апреля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Калужской области активное снеготаяние вызвало подъем воды в реке Угре 4 апреля и перелив участка автодороги в Дзержинском районе, в результате чего населённый пункт Староскаковское был отрезан от внешнего мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой Главное управление МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru Деревня Староскаковское отрезана паводком

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В настоящее время отсутствует дорожное сообщение с деревней. Путей объезда нет. В данном населённом пункте нет социально значимых объектов, по мнению спасателей, эвакуация не требуется. У жителей имеется запас продуктов питания и воды. Ситуация находится на контроле у главы администрации Дзержинского района. В результате выхода воды на пойму в реке Протве произошло подтопление территорий приусадебных участков в СНТ «Электромонтажник», СНТ «Нептун» и СНТ «Орбита» Обнинска. Проезд транспорта не затруднен. За ситуацией следят в администрации Обнинска.

4 апреля вода в реке Протве поднялась на 617 см, в реке Угре на 670 см. В обеих реках превышен средний многолетний уровень. Если подъем воды в Угре продолжится, вероятнее всего будут подтоплены придомовые территории в посёлке Полотняный Завод. При подъеме воды в реке Луже в Малоярославецком районе может быть нарушено транспортное сообщение с населённым пунктом Афонасово. В местах расположения дренажных переходов через автомобильные дороги возможно накопление воды и размыв дорожного полотна, считают в региональном МЧС.