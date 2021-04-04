Москва, , 13:29 — REGNUM Департамент цифрового развития Роскосмоса разработал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Вопросы обеспечения импортонезависимости в сфере программного обеспечения были проработаны на специальном совещании. Для решения этой проблемы на базе ЦНИИмаш будет создан центр компетенций по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил об учреждении Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения, в которую также вошли госкорпорация «Росатом» и компании «Ростелеком» и «Газпромнефть». Создание этой ассоциации позволит крупнейшим частным и государственным российским компаниям обмениваться опытом в сфере внедрения отечественных программных и аппаратных решений.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России», — подчеркнул Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация де-факто находится под санкциями правительства США.