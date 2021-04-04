Калуга, 4 апреля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 57 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 апреля. Днём ранее, 3 апреля, в регионе был зарегистрирован 61 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 581 человека, 1877 человек находятся на лечении, 30 418 человек выздоровели.

За сутки от новой коронавирусной инфекции умерли два человека, а за все время пандемии от ковида в регионе скончались 286 человек.