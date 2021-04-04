Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В ситуации с блогером Эдвардом Билом где-то на уровне ГИБДД произошёл сбой. Об этом в Facebook написал глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышев.

Он констатировал, что многие ругают департамент транспорта Москвы после того, как его представители обнародовали информацию о 566 нарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных со стороны автомобиля блогера. При этом, по его словам, штрафы администрирует именно ГИБДД, куда дептранс передаёт зафиксированные сведения. Однако по какой-то причине штрафы не были выписаны.

«Наш репрессивный аппарат за нарушения ПДД фактически бездействует и это очевидно из сложившейся ситуации», — полагает Едрышев.

Глава ФАР также добавил, что уже много лет федерация предлагает различать понятия «опасное вождение» (которое прописано в ПДД) и «агрессивное вождение». При этом за последнее должна быть уголовная ответственность.

«Управляешь источником повышенной опасности и позволяешь себе шашечки — присядь и лишись прав, и совершенно необязательно ждать опасных последствий», — считает общественник.

«Принятие данных норм просто необходимо, иначе мы так и будем ждать других жертв в ДТП», — заключил активист.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на Смоленской площади столкнулись два автомобиля, в том числе и тот, которым управлял Эдвард Бил. Женщина, которая находилась за рулём другой машины, погибла. Тверской суд Москвы избрал Билу в качестве меры пресечения запрет определённых действий. До суда он не сможет покидать своё жильё.

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