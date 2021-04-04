Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Малый летательный аппарат Ingenuity отделился от ровера Perseverance 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA.

Ровер Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля 2021 года. Помимо ровера в состав спускаемого модуля также входил малый вертолёт Ingenuity, который будет использоваться для проверки возможности полётов в разряженной атмосфере Марса.

«Отделение Ingenuity подтверждено! После путешествия в 471 млн км на борту Perseverance вертолёт успешно удалился от ровера на 10 см», — сообщили в NASA.

Первый полёт 1,8-килограммового вертолёта запланирован на 11 апреля. Испытания Ingenuity продлятся в течение месяца — в это время Perseverance будет оставаться рядом, чтобы учёные могли наблюдать за вертолётом с помощью камер марсохода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта ровер Perseverance впервые осуществил первую поездку по поверхности Марса.

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