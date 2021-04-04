Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Компании и организации, выступившие против нового закона о выборах в американском штате Джорджия призвал бойкотировать экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 3 апреля сообщил телеканал Fox News.

Новый закон о выборах в штате Джорджия предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Ряд компаний и организаций осудили изменения в избирательном законодательстве штата. В их число попали Главная лига бейсбола (MLB), компания Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.

Отмечается, что ряд законодателей из числа республиканцев с энтузиазмом восприняли предложение Трампа и убрали из офисов напитки производства Coca-Cola.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене президентом США Джозефом Байденом санкций Трампа в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС).

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