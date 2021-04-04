Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Короля Иордании Абдаллу II назвали «ключевым партнёром» и обещали ему полную поддержку власти США. Об этом 3 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря госдепа США Неда Прайса.

Отмечается, что Соединённые Штаты внимательно следят за информацией, поступающей из Иордании и поддерживают связь с официальными лицами Королевства. Как уточняется в заявлении госдепа, король Абдалла II является ключевым партнёром США и пользуется полной поддержкой.

Издание The Washington Post сообщало о задержании в Иордании более 20 высокопоставленных офицеров и чиновников, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота. Позже агентство Petra уточнило, что генштаб королевских вооруженных сил Иордании опроверг информацию о задержании бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении попытки госпереворота в Иордании.

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