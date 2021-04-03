София, 3 апреля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Высший административный суд Болгарии не дал согласия на организацию видеонаблюдения за подсчетом голосов на предстоящих 4 апреля парламентских выборах. Дело в том, что заявка о видеонаблюдении не была подана в установленный законом срок.

Vladimir Petkov Бойко Борисов

Ранее Административный суд Софии разрешил видеонаблюдение за подсчетом голосов, но это решение было обжаловано Центральной избирательной комиссией и Комиссией по защите личных данных. Об этом сообщает ИА REX.

По данным Gallup International, семь партий обязательно войдут в следующий парламент. Правящая ГЕРБ (лидер — премьер-министр Бойко Борисов), по данным соцопросов, за несколько дней до выборов увеличила отрыв от ближайшего соперника и теперь от БСП ее отделяют 8%. В результате, по прогнозам, коалиция ГЕРБ/ Союз демократических сил получит 28,2%, БСП — 20,8%. Борьба за третье место будет серьезной: партия «Есть такой народ» Слави Трифонова наберет 12,9% голосов. Результат партии турецкого меньшинства ДПС составит 12,7%.

В парламент может попасть союз «Демократическая Болгария» (в него входят партии «Да, Болгария!», «Демократы за сильную Болгарию», «Зелёное движение» и «Достоинство нации») с 6,1%, Коалиция Майи Маноловой «Встань! Мафия, вон!» (Гражданская платформа «Встань.БГ», которая объединилась с инициативой «Ядовитое трио») с 5,2%, а также Болгарское национальное движение (ВМРО) во главе с Красимиром Каракачановым с 4,4%. Остальные партии набирают менее 2 процентов.