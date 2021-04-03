Киев, , 21:03 — REGNUM У консульства России в Одессе националисты устроили акцию протеста. Об этом сообщает портал «Одесса Онлайн».

Отмечается, акция протеста направлена против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Националисты обвинили Медведчука в «разжигании войны» в Донбассе и потребовали посадить его в тюрьму. В митинге приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственное бюро расследований Украины начало производство по делу о государственной измене в отношении депутатов украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и Виктора Медведчука.

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