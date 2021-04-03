Уфа, , 20:58 — REGNUM В Благоварском районе Башкирии в частном доме произошел пожар. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Инцидент произошел 3 апреля в населённом пункте Языково. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека — женщина 1987 года рождения и шестилетний мальчик.

«Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Генерала Шаймуратова в н.п. Языково, — говорится в сообщении. — … К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших… Также в результате пожара пострадал ребенок (мальчик) 2018 г.р.«

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля в жилом доме в Башкирии в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

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