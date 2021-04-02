Уфа, , 09:51 — REGNUM Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью 2 апреля огнеборцы Бакалинского района получили сообщение о том, что в селе Старое Азмеево горит бревенчатый дом. По тревоге на место происшествия выехали сотрудники спасательных ведомств.

Отмечается, что во время борьбы с огнем было найдено тело мужчины 1956 года рождения. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме обнаружены фрагменты тела мужчины.