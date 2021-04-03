Краснодар, 3 апреля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Краснодаре проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 140 участников из 35 регионов России. Среди них — мама и дочка из Липецка Анна и Олеся Новиковы, которые представляют гастротрадиции региона.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Анна и Олеся Новиковы

Анна и Олеся Новиковы всегда разделяли интересы друг друга, поэтому вопрос о том, подавать ли совместный проект на всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», в семье Новиковых не стоял. Анна и Олеся заполнили заявку и прошли в полуфинал конкурса со своим проектом авторских гастротуров.

Практически каждый из 140 участников краснодарского полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» может похвастаться вдохновляющим или необычным проектом в сфере туризма. Но проект Анны и Олеси Новиковых вдохновляет, как минимум, тем, что мама и дочка делают его совместно.

Олеся — повар со стажем, а Анна — профессиональный фуд-фотограф и занимается продвижением отелей. Идея совместного проекта пришла им во время путешествий по области.

«В Липецкой области нет гастробренда, хотя у нас есть блюда, которые можно попробовать только в области, — рассказала журналистам Олеся Новикова, — Сначала мы провели большую исследовательскую работу, бережно изучая региональные рецепты и проводя экспедиции по области в поисках самых необычных блюд и сочетаний. Затем все рецепты и опыт трансформировались в полноценный бизнес-проект: гастрономический фото-тур по области. Участники смогут не только научиться готовить традиционные рецепты, но и получить профессиональные фото по итогам».

Пока Анна и Олеся хотят вернуть любовь к своей кухне именно липчанам и жителям соседних регионов. И первый шаг к этому мама с дочкой уже сделали: прошли в полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» в Краснодаре, где представят проект перед профессиональным жюри.

«Для нас это отличный шанс заявить о себе, своем проекте. Получить профессиональную оценку самых компетентных экспертов и развивать свой проект дальше», — отметила Анна Новикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Краснодаре борются 140 участников из 35 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».