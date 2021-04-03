Донецк, , 18:14 — REGNUM Украинским военным, которые находятся в Донбассе, следует отказаться от выполнения преступных приказов командования. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Требуем от украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования, — говорится в сообщении. — .. Военные преступления не имеют сроков давности».

Напомним, что сброс взрывного устройства вблизи жилого дома в населенном пункте Александровское произвел ранее украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате взрыва погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, местная жительница получила ранения различной степени тяжести и была экстренно госпитализирована в местную больницу.

По данным Народной милиции ДНР, к данному инциденту причастны боевики 59 бригады ВСУ.

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