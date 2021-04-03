Пекин, 3 апреля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в железнодорожной катастрофе на Тайване. Об этом 3 апреля сообщает Синьхуа.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования семьям погибших, выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на Тайване произошло крушение пассажирского поезда, перевозившего около 500 человек. В результате произошедшего погиб 51 человек, еще 146 получили травмы различной степени тяжести.

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