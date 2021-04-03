Москва, , 16:38 — REGNUM Компании «Яндекс» и Mail.ru Group сделали совместное заявление, в котором утверждают, что предустановленное программное обеспечение (ПО), которое с 1 апреля необходимо устанавливать на все смартфоны и планшеты, продаваемые в Российской Федерации, не передает персональные данные пользователей третьим лицам.

Напомним, что с 1 апреля в России на всех продаваемых смартфонах и планшетах должно быть предустановлено российское программное обеспечение — вступил в силу соответствующий закон.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на АНО «Информационная культура» сообщила, что большинство предустанавливаемых приложений так или иначе передают данные пользователей за рубеж. речь идет о данных, которые собирают крупные IT-корпорации для таргетированной рекламы. Данные считаются обезличенными, но при желании есть технические возможности вычислить их владельца.

В Минцифры косвенно подтвердили, что предустанавливаемые приложения действительно могут передать данные пользователей третьим лицам, но подчеркнули, что данные обезличены и передаются в основном для таргетирования рекламы.

В «Яндекс» и Mail.ru Group заявили, что очень внимательно следят за данными пользователей, и тщательно их защищают. Что касается внешних технических инструментов, то они помогают узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов.

«При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению», — заверили в «Яндекс».

В Mail.ru Group подчеркнули, что внешними инструментами пользуются создатели приложений во всем мире, и эти инструменты собирают лишь техническую информацию.

«Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности — в том числе и трекеры. Впрочем, важно понимать, что ими пользуются разработчики приложений во всем мире», — заявили в Mail.ru Group

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